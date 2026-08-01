Non solo lo Scudetto: Pavlovic dice di voler puntare anche all'Europa League

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Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha parlato degli obiettivi stagionali del Milan e ha rivelato che sogna di vincere lo scudetto

Strahinja Pavlovic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel ritiro del Milan a Perth, ha rilasciato queste parole sugli obiettivi stagionali del Diavolo: "Cardinale e Amorim hanno parlato apertamente di puntare alla seconda stella? Penso che per raggiungere grandi traguardi, servano grandi obiettivi. Mi piace questo modo di pensare e l’ho detto tante volte anche la passata stagione: dobbiamo restare concentrati su noi stessi e procedere passo dopo passo. È giusto avere l’ambizione di vincere trofei e di raggiungere il massimo, ma dobbiamo farlo con intelligenza, partita dopo partita, cercando di vincerne il più possibile. Se ci comporteremo così, sono sicuro che centreremo grandi obiettivi.

L'Europa League? Per tutti noi sarebbe stato meglio vincere l’ultima gara dello scorso campionato e partecipare alla Champions League, però l’Europa League è una grande competizione. L’obiettivo è lottare per vincere il trofeo e sono entusiasta di provarci. Secondo me è molto meglio giocare ogni tre o quattro giorni, piuttosto che avere soltanto la partite di Serie A e lavorare tutta la settimana in allenamento.

Qual è il mio sogno per questa stagione? Per me è semplice... Sogno di vincere lo scudetto. Abbiamo tifosi incredibili ed è sempre una responsabilità enorme giocare per il Milan, avere la possibilità di indossare questa maglia. Il minimo che possiamo fare è dare il cento per cento".