Krol avverte Allegri: "Se ti chiami Napoli devi sempre competere per lo scudetto"

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Il commento di Ruud Krol su Massimiliano Allegri

Il Napoli in questi giorni festeggia i 100 anni di storia. In città e non solo sono stati organizzati diversi momenti di celebrazione. La redazione de Il Mattino ha deciso di intervistare uno dei simboli della squadra prima delle vittorie con Maradona, il difensore olandese Ruud Krol che ha fatto parte dell'epopea orange di Johan Cruijff. Le sue dichiarazioni sulla stagione attuale, in particolare sull'ex tecnico milanista Massimiliano Allegri.

ALLEGRI, SE TI CHIAMI NAPOLI DEVI COMPETERE SEMPRE PER LO SCUDETTO

Le parole dell'ex difensore del Napoli Ruud Krol sul passaggio da Antonio Conte a Massimiliano Allegri: "Antonio Conte mi piace tanto, ha fatto miracoli in due anni. Valutiamo Allegri tra qualche mese ma deve sapere che per vincere c'è bisogno di lavorare molto duramente. Se ti chiami Napoli devi sempre competere per lo scudetto"