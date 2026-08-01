Il ricordo di Anna Danesi, capitano dell'Italvolley femminile che ricevette la torcia olimpica da Baresi

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Il messaggio emozionato di Anna Danesi, capitano dell'Italvolley femminile, per Franco Baresi

L'ultimo viaggio di Franco Baresi a San Siro, la sua casa, il suo tempio, è stato quello dello scorso 6 febbraio. Il Capitano ebbe l'immenso onore di portare la torcia olimpica all'interno dello stadio, accompagnato dall'eterno amico e rivale Giuseppe Bergomi. Per l'inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 sono stati scelti loro come primi tedofori della serata finale, quasi come a fare gli onori di casa su un prato che li ha visti scrivere leggendarie pagine dello sport. La torcia olimpica, portata a due mani da Franco e Beppe, è stata passata poi tra le mani di Anna Danesi, capitano della Nazionale Italiana di volley femminile, campione olimpica e del mondo in carica. La forte centrale azzurra è stata accompagnata da Paola Egonu e Carlotta Cambi.

ADDIO BARESI, IL RICORDO DI ANNA DANESI

Tra i messaggi di ricordo di Franco Baresi, nel giorno della sua scomparsa, anche quello di Anna Danesi che, tra le altre cose, è anche un'appassionata tifosa del Milan e originaria della provincia di Brescia proprio come il Capitano. Nelle sue storie Instagram, il capitano dell'Italvolley femminile ha scritto così: "Ci sono campioni che segnano un'epoca e Capitani che diventano il simbolo di un intero Paese. Ricevere la torcia olimpica dalle mani di Franco Baresi, esempio eterno di eleganza, carisma e passione, è stato un regalo immenso che porterò sempre con me. Il segno che hai lasciato nella storia non si cancellerà mai. Grazie di tutto, Capitano".