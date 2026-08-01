VIDEO MN - Casa Milan, l'ultima maglietta indossata da Franco Baresi in una partita ufficiale

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Dentro il museo di Casa Milan è esposta l'ultima maglia indossata da Franco Baresi in una partita ufficiale con il Milan: era il 1 giugno 1997, ultima giornata della Serie A 1996/97, Milan-Cagliari 0-1. Il 28 ottobre 1997 Baresi tornò poi in campo per la partita celebrativa d’addio, Milan-All Stars 5-1, ma in quel caso si trattava di un'amichevole e non di una partita ufficiale.

Casa Milan in queste ore è diventata anche luogo di pellegrinaggio per la tifoseria rossonera: in onore del compianto Capitano è stato allestito un piccolo altarino con la sua maglia numero 6, sotto il quale sono stati adagiati mazzi di fiori, sciarpe, magliette e omaggi di ogni tipo per un calciatore che ancora una volta ha unito un popolo intero.