Pavlovic e i giovani del Milan: "Sorpreso da Camarda, Kostic e Comotto"

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Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha speso belle parole per alcuni giovani del Milan come Camarda, Kostic e Comotto

Strahinja Pavlovic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel ritiro del Milan a Perth, ha rilasciato queste parole su Francesco Camarda e sugli altri giovani che si stanno allenando con la prima squadra rossonera: "Posso dire solo cose positive su Camarda. Credo che sia migliorato tantissimo rispetto alla prima volta che l’ho visto (nel 2024-25, ndr) e sia cresciuto parecchio anche a livello fisico. È ancora giovanissimo e penso che questa possa essere una stagione davvero importante per lui. Ha grandissime qualità in fase di finalizzazione e con più esperienza, nel Milan può fare davvero bene.

Se c’è qualche altro giovane che mi ha colpita in questo ritiro? Oltre che da Camarda, sono rimasto sorpreso da Kostic. Per lui non è facile arrivare dal campionato serbo a un club di Serie A, soprattutto al Milan. Anche Comotto mi ha fatto una buona impressione: è ancora molto giovane e può migliorare tantissimo, ma la cosa che mi piace di lui è che gioca come se avesse già disputato cento incontri in Serie A. Questa è una sua grande qualità".