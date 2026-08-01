Laudisa: "Al Milan la società ha remato contro Allegri: c'è stata proprio un'autodistruzione"

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Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, si è così espresso a Radio Tutto Napoli su Massimiliano Allegri.

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, si è così espresso a Radio Tutto Napoli.

Iniziamo da Massimiliano Allegri, che lega il Milan e in questo momento il Napoli. Che allenatore si ritrova oggi il Napoli?

"Un allenatore che ha voglia di riscatto, proprio per quel finale imprevisto. Se il Milan fosse qualificato per la Champions, Allegri non sarebbe al Napoli, perché c'era già un progetto per il rinnovo del suo contratto. Al di là di questo, lui è compartecipe di un giorno di ritorno fondamentale dei rossoneri, in cui tutte le componenti della società hanno remato contro, perché c'è stata proprio un'autodistruzione per un problema anche nei rapporti personali tra il direttore istituzionale e lo stesso Massimiliano Allegri, con i problemi agitatori sullo sfondo. È stato un anno incredibilmente dal finale negativo, nonostante poi Allegri avesse ricompattato una squadra che da una precedente stagione non si era qualificata per le coppe, un po' quello che è successo al Napoli con Conte. Diciamo che ha bisogno di ritrovare quella fiducia, quella genuinità che ha perso da marzo in poi. Però Allegri, nella sua carriera, non solo alla Juventus, ha sempre dimostrato di avere grandi capacità gestionali, oltre che quelle tecniche."