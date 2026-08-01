Addio Baresi, richiesta bipartisan: "Venga iscritto al Famedio"

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E' stata depositata a Palazzo Marino una richiesta bipartisan per l’iscrizione di Franco Baresi al Famedio del cimitero Monumentale

Secondo quanto riferisce Repubblica, a Palazzo Marino è stata depositata una richiesta bipartisan per l’iscrizione di Franco Baresi al Famedio del cimitero Monumentale, il Pantheon civico dei milanesi illustri. L'iniziativa è stata sottoscritta da consiglieri di maggioranza e opposizione è stata annunciata da Alessandro Giungi con il sostegno di altri consiglieri tra cui Alessandro De Chirico di Forza Italia, Manfredi Palmeri e dal leghista Samuele Piscina.

Dal partito dell'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, arriva poi un'altra proposta, la stessa fatta ieri anche dal Milannews.it (clicca qui), cioè quella di intitolare a Baresi la futura Curva Sud del nuovo stadio di San Siro. Questo il pensiero dell'assessore regionale Gianluca Comazzi: "Lo dico da interista: è stato uno dei simboli più autentici della storia del Milan e ha contribuito a rendere grande il nome della nostra città nel mondo”.