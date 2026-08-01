Serafini: "Bisogna che Cardinale svegli chi si occupa di mercato perché siamo ad in agosto e qui c'è ancora molto da fare"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul modus operandi nel Milan di Gerry Cardinale.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul modus operandi nel Milan di Gerry Cardinale: "Visto che adesso Gerry è stato assalito da una sindrome di presenzialismo quasi ossessiva e dorme persino a Milanello, bisogna che svegli chi si occupa di mercato perché siamo ad in agosto - mese in cui inizierà la stagione ufficiale - e qui è ancora tutto da rifare. Al mosaico mancano moltissimi tasselli e ne restano ancora troppi in esubero, sperando che Amorim valuti alla svelta Musah ed Estupinian, per cominciare.

La conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini nel nuovo ruolo di CT è stata una mistica farsa in cui nessuno dei colleghi ha saputo, o voluto, fare domande che potessero portare ad attese risposte: la Serie A e il popolo volevano Conte, per esempio. (Forse non è un caso che, solo poche ore dopo, sia uscita la più sconcertante delle fake news proprio su Franco Baresi: non dai social, ma dalla testata italiana più autorevole). Perché far rientrare uno scappato col malloppo e perdonarlo dopo le scuse più ipocrite mai viste? Bisognava chiedere perdono il giorno dopo la fuga di 3 anni fa: "Mi hanno offerto un sacco di soldi in Arabia, non vado d'accordo con Gravina, mi dispiace ma vi mollo". Ranieri ha parlato di dribbling, uno contro uno, fondamentali, controllo di palla, poi Mancini ha chiarito che l'importante è vincere. Quando si dice la sintonia. Infine, abbiamo capito in poche settimane che nemmeno con Malagò è cambiato, cambia e cambierà nulla. E dal nulla si ricomincia".