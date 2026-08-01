Gattuso: "Sono d’accordo con chi dice che bisogna dare a Baresi il Pallone d’Oro alla carriera"

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Anche Rino Gattuso ricorda lo storico capitano del Milan Franco Baresi, venuto a mancare nella giornata di ieri. Queste le parole dell'attuale tecnico dei biancocelesti, ma con un passato ed un cuore rossonero.

GATTUSO RICORDA FRANCO BARESI

“Condoglianze alla sua famiglia, ai suoi figli, a sua moglie e a suo fratello… A tutta la famiglia. Io quando parlavo con Franco mi mettevo sugli attenti, era il Capitano. Era un uomo che parlava poco e sorrideva poco. Quelle poche parole che gli uscivano dalla bocca ne sbagliava poche. Era unico, una leggenda. Quando ci parlavi ti dava questa sensazione qua. È venuto a mancare presto, è andato a fare compagnia a tanti altri campioni. Pace all’anima sua, e sicuramente rimarrà nella storia del calcio mondiale. Sono d’accordo con chi dice che bisogna dargli il Pallone d’Oro alla carriera. È un giocatore che ha cambiato il ruolo del libero: l’ha fatto diventare più dinamico, l’ha cambiato. Quando alzava la mano lui era pure guardalinee, ne sbagliava pochi di fuorigioco. E lo ricordo così”.