W. Sabatini: "Amorim scelta rischiosa, ma se non rischi nel calcio è meglio lasciar stare"

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Walter Sabatini, esperto dirigente sportivo, si è così espresso a TMW Radio sulla scelta del Milan di affidare la panchina ad Amorim.

Walter Sabatini, esperto dirigente sportivo, si è così espresso a TMW Radio sulla scelta del Milan di affidare la panchina ad Amorim: "È giovane, propositivo, mi pare una scelta che comporta qualche rischio, ma se non rischi nel calcio è meglio lasciar stare. E' una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan".

LE PAROLE DI AMORIM SUL GIOCO DA PROPORRE AL MILAN

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth su Luka Modric: “Qua a Perth arriveranno alcuni giocatori reduci dal Mondiale. È difficile dire se Modric giocherà: l'idea è che giochi le amichevoli qua, ma non si può mai sapere. Quando arriva un nuovo giocatore dobbiamo valutare ogni situazione. Come ho già detto, l'obiettivo principale è preparare la prima partita della stagione, ma naturalmente vogliamo presentare qui i nostri migliori giocatori affinché tutti possano vederli e per preparare la nostra squadra. Quindi, se devo risponderti, l'idea è che Luka giochi, ma alla fine dovremo verificare. Quanti anni giocherà ancora? Dipende dalla volontà del giocatore. Da quello che ho visto la scorsa stagione, può ancora giocare ad altissimo livello. Ha fatto molto bene, non solo durante la stagione, ma anche al Mondiale. Penso che abbiamo bisogno di esperienza. Come potete vedere, stiamo portando con noi tanti giovani e, perché un giovane possa avere successo, dobbiamo anche mettergli intorno giocatori di esperienza. Questo è l'obiettivo principale. Non si tratta solo della qualità che Modric e gli altri giocatori porteranno alla squadra, ma io voglio una squadra che comprenda giovani, perché è davvero importante, non solo per il nostro club, ma anche, per esempio, per la nazionale. È davvero importante e abbiamo fatto un grande sforzo per continuare ad avere Luka nella nostra rosa. Penso che sia davvero felice. E stiamo parlando del Milan: credo che chiunque nel mondo voglia giocare in un club come il nostro, con la nostra storia. Adesso dobbiamo fare un passo avanti, giocare meglio e giocare bene per raggiungere un livello diverso".