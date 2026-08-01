Addio Franco Baresi, Milan al lavoro per rendere omaggio al Capitano durante l'amichevole contro l'Inter del 5 luglio
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Peppe Di Stefano su Sky Sport racconta la ferma intenzione del Milan di rendere omaggio a Franco Baresi durante l'amichevole in tournée contro l'Inter
Altro giorno di lavoro terminato per il Milan in Australia, nonostante l'umore sia inevitabilmente basso per la triste notizia della scomparsa di Franco Baresi nella giornata italiana di ieri. La squadra non sarà presente ai funerali di martedì mattina a Milano - ci sarà invece Cardinale -, ma la società, racconta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, si è già attivata per avere, in occasione dell'amichevole contro l'Inter del 5 luglio, dei settori dello stadio da dedicare a Baresi: una coreografia o comunque un omaggio importante per l'eterno capitano.
Oggi la squadra usufruisce di una serata libera, mentre domani è previsto come da programma l'arrivo in ritiro di Modric, De Winter, Saelemaekers e Ardon Jashari.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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