Panucci: "Con Baresi se n'è andato il simbolo del Milan degli Invincibili: pietra miliare"

vedi letture

Il ricordo di Christian Panucci per la scomparsa del Capitano Franco Baresi

Christian Panucci insieme al Capitano Franco Baresi ha condiviso quattro stagioni con la maglia del Milan, vincendo praticamente tutto sia in Italia che in Europa. E lo ha fatto all'inizio della sua carriera di ancora giovane calciatore, quindi potendo godere dell'esempio incredibile di un campione senza tempo, in campo e fuori, com'è stato il numero 6 rossonero. Panucci ha ricordato Baresi in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport questa mattina.

BARESI, SE N'È ANDATO IL SIMBOLO DEL MILAN DEGLI INVINCIBILI

Il commento emozionato e commosso di Christian Panucci sul Capitano Franco Baresi: "Baresi lascia un vuoto enorme, non solo nel Milan ma nel calcio mondiale. A vete fatto caso a come è stato celebrato dai siti internet più importanti del pianeta? Tanti giocatori vivono facendosi pubblicità, anche quando smettono. Lui invece è sempre stato silenzioso, eppure ha segnato un’epoca e non è stato dimenticato nonostante abbia appeso le scarpe al chiodo trent’anni fa. Se n’è andato il simbolo del Milan degli Invincibili. La pietra miliare di quella muraglia rossonera che ha esaltato tanti tifosi e ha regalato loro vittorie indimenticabili"