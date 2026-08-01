Panucci ricorda: "Baresi non ha mai urlato: bastava uno sguardo e capivo l'errore"

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Il ricordo commosso di Christian Panucci per il Capitano Franco Baresi

Christian Panucci da giovane promessa del calcio italiano, con la maglia del Milan, ha vinto tutto. E lo ha fatto imparando da uno dei più grandi, se non il più grande, difensori di sempre: il Capitano Franco Baresi. Per ricordarlo, in occasione della sua morte che ha commosso il mondo intero del calcio, Panucci ha parlato alla Gazzetta dello Sport direttamente da Perth in Australia dove è al seguito della squadra rossonera in tournée in qualità di legend milanista.

PANUCCI RICORDA LA LEADERSHIP DEL CAPITANO FRANCO BARESI

Il ricordo del Capitano Franco Baresi da parte di Christian Panucci: "Non mi ha mai urlato o rimproverato: bastava un suo sguardo e capivo l’errore. Era un grandissimo leader, ma non aveva bisogno della fascia per esserlo. Era naturale avere rispetto per uno come Franco. Anche per un gruppo dove c’erano tanti campioni. Il suo atteggiamento ti costringeva ad alzare sempre l’asticella e negli allenamenti capivi quanto fosse forte: non voleva mai perdere le partitelle e trasmetteva la cultura del lavoro quotidiano a chiunque"