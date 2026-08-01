Ramazzotti su Ramos: "Caratteristiche ideali per il gioco di Amorim"

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Il collega Andrea Ramazzotti ha presentato il centravanti milanista Gonçalo Ramos da un punto di vista tecnico e tattico

Da qualche giorno, finalmente, il nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim si può godere sul campo di allenamento il suo nuovo centravanti: il connazionale Gonçalo Ramos, centravanti acquistato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain. Il numero 9 è chiamato a reggere sulle sue spalle il peso dell'attacco del Milan, nella stagione successiva a un grande flop generale e dal punto di vista offensivo. Andrea Ramazzotti su SportWeek ha parlato dell'attaccante portoghese.

MILAN, RAMOS HA CARATTERISTICHE IDEALI PER IL GIOCO DI AMORIM

Il commento tecnico-tattico di Andrea Ramazzotti su Gonçalo Ramos: "Da ragazzo Ramos ha iniziato facendo il centrocampista offensivo e la seconda punta, ma per sfruttare la sua abilità sotto porta è stato progressivamente avanzato. Il suo background calcistico gli permette adesso di avere la visione del gioco tipica degli ruoli ricoperti in precedenza, il senso dell’inserimento in area di rigore, l’abilità nel non dare punti di riferimento ai difensori avversari, la voglia di partecipare al pressing immediato con letture... da centrocampista. Tutte caratteristiche che sembrano ideali per il gioco di Amorim, che è solito chiedere al suo centravanti sacrificio e dialogo con i compagni".