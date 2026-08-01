Costacurta: "C’è questa bellissima gara fra Baresi e Paolo per chi sarà il più grande Milanista della storia. Solo che Franco ha portato questa maglia anche quando la squadra giocava in B"

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Quando si pensa al Milan si pensa a Franco Baresi, e viceversa. Lo storico numero 6 rossonero è nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport, a prescindere dalla fede. Una fede che lui ha sempre professato e dimostrato in modo esemplare, diventando il simbolo di un popolo intero. Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, lo ricorda così:

COSTACURTA, BARESI E L'AMORE PER IL MILAN

“Io ho avuto due grandi capitani: Paolo Maldini e Franco Baresi. Ma a livello di leadership probabilmente Franco è stato meglio perché quel Milan non aveva ancora le spalle grosse e i giocatori forti, vincenti che ha avuto Maldini da capitano. Franco secondo me è stato, insieme a Sacchi, il pezzo più importante di un Milan che è entrato nella storia. Aveva dei valori e delle qualità che hanno fatto sì che a noi arrivassero tutte queste vittorie e tutti questi trofei. C’è questa bellissima gara fra lui e Paolo per chi sarà il più grande Milanista della storia. Solo che questo signore ha portato questa maglia anche quando la squadra giocava in B. L’ha seguita, l’ha voluta riportare in Serie A. Una determinazione feroce, una disciplina… Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di festeggiare trofei e serate così”.