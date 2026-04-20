Caressa deluso: “Mi sono molto annoiato, passo indietro del Milan”

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Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato la giornata di Serie A e nel farlo ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri e della vittoria conquistata al Bentegodi contro il Verona. Queste le sue parole:

"Gabbia è l'uomo che dà solidità alla difesa del Milan. Mi sono molto annoiato a vedere Verona-Milan, soprattutto per demeriti del Milan. I rossoneri hanno fatto un salto indietro a livello di gioco. Io credo che Allegri, magari lo ha dimostrato, volesse provare qualcosa di nuovo, ma non ci è riuscito. Un po' per le caratteristiche della squadra ma un po' anche perché ha avuto delle condizioni molto forti e non ha voluto cambiare per non rischiare il quarto posto e quindi non ha fatto il salto di qualità. Lui è convinto che l'unico modo di utilizzare Leao ora è fargli fare la punta però sì, ha fatto dei gol e degli assist, ma sembra un giocatore perduto. Io avrei voluto vedere un Milan con un bel 4-3-3".