Pellegatti Sorride: “Missione compiuta! Partita piuttosto brutta ma ora conta il risultato”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato nel post partita la vittoria fondamentale di Verona arrivata nonostante una prestazione non proprio positiva. Queste le sue parole:

"Missione compiuta, il Milan doveva raggiungere i 66 punti battendo il Verona e c'è riuscito. Il Milan doveva raggiungere il Napoli al secondo posto e c'è riuscito. Il Milan segna con Rabiot alla fine del primo tempo. Questi sono i dati statistici, i dati statistici di una squadra che Massimiliano Allegri ha impostato ritornando al 3-5-2 con davanti Leao e Pulisic. È tornato Gabbia che insieme a Rabiot, Maignan e Pavlovic sono risultati i migliori della partita. Purtroppo è stato un Milan simile a tanti Milan che abbiamo visto nel 2026, però ripeto oggi come oggi bisogna guardare solo il risultato. A livello di prestazioni l'ho già detto, abbiamo visto un Milan simile ad altre partite e questo ha fatto si che la partita sia stata piuttosto brutta".