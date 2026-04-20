Reparto offensivo sempre più in difficoltà: i giorni di digiuno di ciascun attaccante

Reparto offensivo sempre più in difficoltà: i giorni di digiuno di ciascun attaccante MilanNews.it
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Oggi alle 21:50News
di Andrea La Manna

Nonostante la vittoria fondamentale del Milan sul campo del Verona per 1-0, continua il digiuno degli attaccanti rossoneri visto che il gol vittoria è stato segnato da Adrien Rabiot, arrivato a sei reti in stagione. 60 minuti per Leao, sostituito da Gimenez e 80 minuti per Pulisic, sostituito da Nkunku. Tutti gli attaccanti dunque, fatta eccezione per Fullkrug, sono entrati in campo ma nessuno di loro ha lasciato il segno. Vediamo allora a quanto ammontano i giorni di digiuno per ciascun attaccante.

REPARTO OFFENSIVO: I GIORNI DI DIGIUNO IN SERIE A

Gimenez: 346 giorni a secco - Ultimo gol in Milan-Bologna 3-1 09/05/2025

Pulisic: 113 giorni a secco - Ultimo gol in Milan-Verona 3-0 28/12/2025

Fullkrug: 93 giorni a secco - Ulitmo gol in Milan-Lecce 1-0 18/01/2026

Nkunku: 76 giorni a secco - Ultimo gol in Bologna-Milan 0-3 03/02/2026

Leao: 51 giorni a secco - Ultimo gol in Cremonese-Milan 0-2 01/03/2026