Reparto offensivo sempre più in difficoltà: i giorni di digiuno di ciascun attaccante
Nonostante la vittoria fondamentale del Milan sul campo del Verona per 1-0, continua il digiuno degli attaccanti rossoneri visto che il gol vittoria è stato segnato da Adrien Rabiot, arrivato a sei reti in stagione. 60 minuti per Leao, sostituito da Gimenez e 80 minuti per Pulisic, sostituito da Nkunku. Tutti gli attaccanti dunque, fatta eccezione per Fullkrug, sono entrati in campo ma nessuno di loro ha lasciato il segno. Vediamo allora a quanto ammontano i giorni di digiuno per ciascun attaccante.
REPARTO OFFENSIVO: I GIORNI DI DIGIUNO IN SERIE A
Gimenez: 346 giorni a secco - Ultimo gol in Milan-Bologna 3-1 09/05/2025
Pulisic: 113 giorni a secco - Ultimo gol in Milan-Verona 3-0 28/12/2025
Fullkrug: 93 giorni a secco - Ulitmo gol in Milan-Lecce 1-0 18/01/2026
Nkunku: 76 giorni a secco - Ultimo gol in Bologna-Milan 0-3 03/02/2026
Leao: 51 giorni a secco - Ultimo gol in Cremonese-Milan 0-2 01/03/2026
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