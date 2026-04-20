MN - Serafini sull’attaccante: “Solo due nomi: Vlahovic o Osimhen. Lewandowski? Vi spiego come la vedo”

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Tanti i temi emersi in vista della prossima stagione e del mercato estivo che è sempre più vicino: dalla situazione di Leao e di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla questione del centravanti. In merito a tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Serafini. Di seguito un estratto delle sue risposte.

Sull'attaccante per la prossima stagione: "L’attaccante per me l’estate scorsa era Vlahovic, non c’era un altro nome. Sono convinto che lui in un ambiente come quello del Milan, dove i tifosi lo avrebbero accolto bene, sostenuto, coccolato, perché il tifoso milanista non è come lo juventino o l’interista che li prende tutti di punta, no il milanista li coccola, li sostiene, li protegge, Vlahovic si sarebbe ripreso. L’altra alternativa è Osimhen se vogliamo fare fantamercato, fantasie. Uno potente, veloce, bravo, uno che va, con Leao farebbe una coppia spaziale. Io non so se il Milan punterà su profili come questi. Lewandowski? Ti va bene una volta con Giroud, una volta con Ibrahimovic, con Kjaer, con Modric, però non lo so. Il problema del centravanti va risolto definitivamente non estemporaneamente, devi prendere un centravanti sul quale puntare nei prossimi cinque anni. Magari è Gimenez, ma fino ad ora non si è visto”.