Gullit consiglia l’Italia: “Deve ritornare il dna dei buoni difensori, il tiki-taka non è per tutti”

Gullit consiglia l’Italia: “Deve ritornare il dna dei buoni difensori, il tiki-taka non è per tutti”MilanNews.it
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 21:40News
di Andrea La Manna

A Sky Sport Ruud Gullit ha commentato la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di calcio, esprimendo la sua opinione su ciò che dovrebbe fare il calcio italiano in questo momento. Queste le sue parole:

Che cosa deve cambiare secondo lei nel calcio italiano? "Deve tornare il suo DNA, buoni difensori, buoni portieri e buoni attaccanti. Ultimo trofeo che ha vinto l'Italia l'ha vinto con Bonucci e Chiellini. Questo è il suo DNA, i migliori difensori. Non vuol dire che devi parcheggiare il pullman, una volta c'era Maldini, Cannavaro ha vinto il pallone d'oro. Devi difenderti, adesso tutti vogliono fare il tiki taka dalla propria area di rigore, non è per tutti".