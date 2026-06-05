Oggi verrà svelato il calendario di Serie A: i criteri di compilazione. Segui la diretta su MilanNews.it

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Oggi alle 18.30 verrà scoperto il calendario della nuova Serie A 2026/2027: tutti i criteri di compilazione annunciati dalla Lega Serie A

Oggi pomeriggio la Serie A 2026/2027 prenderà forma. Nonostante in via ufficiale la stagione inizierà, così come il calciomercato, il prossimo 1° luglio, oggi è prevista la prima tappa del nuovo campionato. A margine del Festival della Serie A 2026, che ha preso il via questa mattina a Parma, verrà presentato il calendario per la nuova stagione alle ore 18.30. Saranno 20 le squadre ai nastri di partenza, con il Milan ovviamente e le tre neopromosse Venezia, Frosinone e Monza. La redazione di MilanNews.it vi proporrà la diretta testuale dell'evento, a cui parteciperanno anche dirigenti e rappresentanti dei vari club.

CALENDARIO 2026/2027: I CRITERI DI COMPILAZIONE

Il calendario sarà realizzato dai software dei Fastbreak AI, azienda con cui Lega di Serie A ha stipulato un accordo pluriennale. Saranno considerati diversi criteri fondamentali. La prima novità sostanziale è la riduzione delle soste per la Nazionale da 4 a 3: quella di ottobre e settembre verranno accorpate in una pausa un po' più lunga di due settimane e che vedrà l'interruzione del campionato per due weekend consecutivi, 27 settembre e 4 ottobre. Viene confermata la regola dell'asimmetria e delle 8 giornate obbligatorie che devono intercorrere tra una partita di andata e una di ritorno tra due stesse squadre. Solamente due i turni infrasettimanali: il 28 ottobre e il giorno dell'Epifania. Tutti i Derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non potranno essere disputati alla prima o ultima giornata. Infine ci sarà particolare attenzione per le squdre impegnate in competizione UEFA.