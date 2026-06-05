Slot si defila, la panchina del Milan è una corsa a due tra Glasner e Pochettino

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Arne Slot si allontana dal Milan: vuole prendersi una pausa. La panchina del Milan è una volata a due tra Glasner e Pochettino

Oggi verrà presentato il calendario della Serie A 2026/2027, tra meno di un mese inizierà ufficialmente la nuova stagione e contestualmente la finestra estiva di calciomercato: eppure il Milan è ancora senza allenatore, è senza dirigenza e un amministratore delegato. La cosa più preoccupante di tutte, però, è che il Milan è senza un vero e proprio piano da seguire. Per la panchina sono stati fatti tanti nomi, ma ora sembra tutto ridotto a una corsa a due tra Oliver Glasner e Mauricio Pochettino: si è defilato invece il profilo di Arne Slot che, secondo Gianluca Di Marzio, vorrebbe prendersi una pausa e riflettere con calma sul suo futuro.

MILAN, CORSA A DUE GLASNER-POCHETTINO PER LA PANCHINA

Nell'appuntamento quotidiano con Caffè Di Marzio, podcast in collaborazione con Tuttomercatoweb.com a tema calciomercato, il giornalista Gianluca Di Marzio ha osservato che Arne Slot non è più un candidato forte per la panchina del Milan: il tecnico olandese ha necessità di riflettere con calma su quale potrà essere la sua nuova avventura e non ha intenzione di bruciarsi subito. Tutto porta, dunque, a una volata finale con due nomi: da una parte c'è Oliver Glasner, portato in palmo di mano da Rangnick e che mette il Milan in cima alle priorità; dall'altra c'è Mauricio Pochettino che sarà impegnato con gli Stati Uniti ai Mondiali.