Milan, il presidente Scaroni a Parma per l'assemblea di Serie A ma non dovrebbe andare al calendario

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Il presidente del Milan Paolo Scaroni oggi sarà a Parma per l'assemblea di Serie A: non dovrebbe partecipare alla presentazione del calendario

In questo fine settimana la città di Parma è il centro del calcio italiano. Inizia oggi il Festival della Serie A 2026 che per l'occasione aprirà con il botto: oltre ai vari eventi, tavole rotonde e incontri, oggi alle ore 15 è prevista l'assemblea di Serie A che sarà seguita, alle ore 18.30, dall'attesissimo evento della creazione del calendario 2026/2027. Nella città emiliana saranno presenti, dunque, diversi vertici dirigenziali e societari dei venti club di Serie A che si daranno battaglia nel campionato della prossima stagione.

Per il Milan sarà presente a Parma il presidente Paolo Scaroni. Il manager italiano viene annunciato da Tuttosport questa mattina come presente all'assemblea di Serie A che si terrà alle ore 15, mentre invece la sua partecipazione all'evento del calendario non è sicura. Anzi, viene riportato che al posto del presidente, in rappresentanza del Milan che, ricordiamo, non ha CEO, direttore tecnico e sportivo, dovrebbe essere presente il Team Manager Alberto Marangon.