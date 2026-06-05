Di Marzio: "L'opzione Slot si allontana definitivamente dal Milan"

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Gianluca Di Marzio ha allontanato la possibilità che Arne Slot diventi il prossimo allenatore del Milan: il tecnico olandese vuole prendere una pausa

Dalle parti di Casa Milan, undici giorni dopo la grande giornata dei licenziamenti con l'esonero di Allegri arrivato simultaneamente alla cacciata di Furlani, Tare e Moncada, regna ancora la più totale incertezza. Non è dato sapere, a meno di un mese dall'inizio del calciomercato e dell'inizio ufficiale della stagione, chi sarà a capo del Milan l'anno prossimo. Per quanto riguarda l'allenatore ci sono tanti nomi, ma uno di quelli emersi nelle ultime ore sembra allontanarsi definitivamente. Secondo Gianluca Di Marzio, che ha parlato su Caffè Di Marzio, podcast in collaborazione con Tuttomercatoweb.com, Arne Slot difficilmente diventerà il nuovo tecnico del Milan.

DI MARZIO, SLOT SI ALLONTANA DAL MILAN

Le parole di Gianluca Di Marzio su Arne Slot e il futuro del Milan: "Nelle ultime ore si allontana penso definitivamente anche l'opzione Slot per il Milan. Dai segnali che arrivano Arne Slot non se la sente di ripartire subito dopo la delusione di non essere stato confermato a Liverpool e soprattutto vuole ponderare bene la scelta del suo nuovo club. Quindi credo che se Glasner abbia dato una disponibilità l'abbia data sia con Rangnick che senza Rangnick. A questo punto però sarà determinante capire proprio se il ct dell'Austria avrà questi pieni poteri e li potrà esercitare scegliendo le persone giuste da inserire nell'organigramma Milan".