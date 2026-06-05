Di Marzio: "Brahim orientato a rimanere al Real. La Juve aveva mosso i primi passi a gennaio"

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In questi giorni di pre-calciomercato, che aprirà ufficialmente solo il prossimo 1° luglio quando partirà anche la nuova stagione sportiva, uno dei nomi più ricorrenti in generale è stato quello di Brahim Diaz, utilizzato poco dal Real Madrid in questa stagione ma che potrà mettersi in mostra al Mondiale con il Marocco nelle prossime settimane. Sul giocatore è piombata la Juventus che vorrebbe riportarlo in Italia dopo la sua fortunata esperienza con la maglia del Milan. Del calciatore ne ha parlato Gianluca Di Marzio nel podcast Caffè Di Marzio, in collaborazione con Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Gianluca Di Marzio su Brahim Diaz: "Brahim Diaz in questo momento sembra davvero orientato a rimanere al Real Madrid, non sta dando aperture concrete a nessun club che si è avvicinato per cercare di convincerlo. La Juve già a gennaio aveva mosso dei passi importanti addirittura bloccandolo prima della finale di Coppa d'Africa, c'erano state videochiamate ripetute con lui e anche con il papà e sembrava sul punto di accettare ma poi alla fine a gennaio l'operazione non si concluse più. La Juve ha poi insistito ma Brahim Diaz è concentrato sul Real Madrid, vuole rimanere a Real Madrid, e fino a questo momento anche lo stesso Real non sta aprendo spiragli per una sua partenza"

Conclude poi Gianluca Di Marzio: "Ma il mercato del Real, come vedete, è assolutamente in evoluzione, possono arrivare giocatori di tutti i tipi anche galattici e quindi Brahim Diaz capira sicuramente più avanti, magari verso agosto, se gli spazi al Madrid saranno sufficienti per poter rimanere o invece ci sarà la possibilità per lui di riaprire al mercato italiano".