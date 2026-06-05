Chi sono Spors e Vivell, i due uomini che Rangnick vuole portarsi al Milan

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Ralf Rangnick aspetta la risposta del Milan: vuole portarsi i suoi uomini, tra cui Johannes Spors come ds e Christopher Vivell come capo scout

Entro l'inizio della prossima settimana Ralf Rangnick e il Milan aspettano le reciproche risposte. Non si può andare oltre: il tecnico tedesco è già partito alla volta del Nord America dove intraprenderà almeno fino al termine di giugno l'esperienza Mondiale alla guida dell'Austria; per questo motivo serve chiudere quanto prima l'eventuale accordo con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Rangnick ha chiesto carta bianca e massima libertà per agire come direttore dell'area tecnica: vuole i suoi uomini in dirigenza, sulla panchina e nel settore giovanile. Questo è il punto focale su cui il Milan si sta interrogando. Intanto dall'altra parte, c'è anche una proposta di rinnovo della federazione austriaca per il CT.

RANGNICK VUOLE I SUOI UOMINI AL MILAN: SPORS E VIVELL

Come detto e come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick vuole il Milan e vuole i suoi uomini come collaboratori. Ci sono in particolare due nomi più di altri che emergono dal ragionamento condotto questa mattina dalla rosea. Il primo è quello di Johannes Spors, tedesco che oggi è direttore sportivo del Southampton in seconda divisione inglese e che ha avuto un passato con questo ruolo al Genoa: sarebbe lui a mandare avanti e imbastire il lavoro in assenza di Rangnick. Poi c'è il nome del fidatissimo Christopher Vivell come capo dell'area scout: oggi al Manchester United, Vivell ha accompagnato Rangnick all'Hoffenheim e poi al Lipsis, fino allo United dove è poi rimasto. Insieme a loro tutta un'altra serie di collaboratori, anche per il settore giovanile.