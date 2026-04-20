MN - Serafini sottolinea: “3-5-2 scelta obbligata vista la rosa. Servono scelte mirate”
Tanti i temi emersi in vista della prossima stagione e del mercato estivo che è sempre più vicino: dalla situazione di Leao e di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla questione del centravanti. In merito a tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Serafini. Di seguito un estratto delle sue risposte.
Anche quest’anno il problema del centravanti è stato evidente, un nome per il prossimo attaccante? Saresti per un cambio modulo?
“Io penso che il modulo è stato imposto dalla rosa, a seconda delle caratteristiche dei giocatori Allegri ha fatto il 3-5-2, tenendo conto che nelle ultime due stagioni ha preso quasi cento gol quindi doveva proteggere la difesa. Lo ha fatto mettendo tre centrocampisti, ha voluto anche Rabiot, con tre centrocampisti e con gli attaccanti che aveva o non aveva, perché tra Nkunku, Gimenez, Fullkrug, non li aveva, hai dovuto fare con Pulisic e Leao che sono due esterni, Pulisic può anche fare il trequartista ma sono fondamentalmente due esterni, quindi senza centravanti fai quella cosa lì. Di conseguenza ci vogliono delle scelte mirate".
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