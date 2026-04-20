Marchegiani: "Sembra una bestemmia, ma per me il problema del Milan è il centrocampo"

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L'estrema difficoltà degli attaccanti del Milan quest'anno è sotto gli occhi di tutti: l'ultimo gol segnato da un centravanti rossonero è quello di Leao, che risale al primo marzo contro la Cremonese. Situazione difficile da spiegare e che ha evidentemente influito sull'andamento della squadra nell'ultimo periodo. Ma al Milan che tipo di centravanti serve? E soprattutto, è l'attacco il problema del Milan? Luca Marchegiani, intervenuto a Sky Calcio Club, la pensa così:

“Il Milan prende Fullkrug, che sicuramente non è nella fase crescente della sua carriera, ma 2 anni fa ha fatto la finale di Champions col Dortmund, anche essendo quel riferimento che dava possibilità alla squadra di appoggiarsi e giocare bene. Il problema secondo me, anche se c’è Modric e può sembrare una bestemmia dire questa cosa che sto per dire, invece è proprio il centrocampo. Il Milan ha un centrocampo che porta palla. È una squadra costruita più per gli inserimenti di Rabiot più che per il coinvolgimento degli attaccanti nel gioco. Infatti quand’è che fa male il Milan? Quando Rabiot sta male. Secondo me Allegri si è molto concentrato sulla solidità difensiva e sul valorizzare alcuni giocatori di cui lui si fida. E uno è Rabiot. E magari questo va a discapito del controllo di gioco”.