Brocchi: "Secondo me Pulisic nel girone d’andata ha overperfomato"

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Christian Pulisic non segna da 15 partite consecutive. Un dato che ha del clamoroso, soprattutto rapportato all'avvio di stagione clamoroso dello statunitense. Cristian Brocchi, in diretta su DAZN nel post di Verona-Milan, commenta così:

“Secondo me nel girone d’andata ha overperfomato, ha avuto numeri pazzeschi racchiusi in breve tempo. Ora non puoi dire che non si impegni, non si impegni, che non cerchi la giocata o che non si impegni per tornare ai suoi livelli. Sicuramente è in una fase di difficoltà realizzativa. Alla fine anche nelle altre partite ha avuto l’occasione per calciare in porta e non c’è riuscito. Non è che non si è mai creato niente. Oggi è stato molto bravo Allegri, da allenatore che sa gestire i gruppi e i momenti. Ad un certo punto doveva fare un cambio in attacco e in quel momento sceglie di tirare fuori Leao: aveva bisogno di caratteristiche diverse davanti. Toglie Leao che era riuscito ad incidere, mentre Pulisic no: sono finezze di un allenatore, penso che la scelta sia caduta su Leao anche per questo motivo”.