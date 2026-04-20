Serie A, contro nessuno il Milan vanta una striscia così aperta di successi con annesso clean sheet che contro l'Hellas Verona

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Oggi alle 19:50News
di Enrico Ferrazzi

Il sito ufficiale del Milan riporta questa statistica dopo Hellas Verona-Milan, sfida vinta 1-0 dai rossoneri grazie ad una rete di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao: "Contro nessuno il Milan vanta una striscia così aperta di successi con annesso clean sheet in Serie A che contro l'Hellas Verona: 4, come contro Brescia, Crotone, Empoli e Venezia. L'Hellas Verona (11) è solo una delle squadre, insieme al Chievo (13), contro la quale il Milan ha vinto più di 10 match di fila in Serie A".

Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A.

HELLAS VERONA-MILAN 0-1
Marcatori: 41’ Rabiot

LE FORMAZIONI
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (dal 21’ Lirola), Akpa Akpro (dal 64’ Al Musrati), Gagliardini (dal 83’ Lovrić), Bernede (dal 83’ Isaac), Belghali; Bradarić (dal 46’ Vermeșan), Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager, Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 63’ Saelemaekers), Fofana (dal 63’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (dal 63’ Gimenez), Pulisic (dal 80’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: 24’ Akpa Akpro, 85’ Al Musrati

Recupero: 2’ 1T, 4’ 2T.