Serie A, contro nessuno il Milan vanta una striscia così aperta di successi con annesso clean sheet che contro l'Hellas Verona
Il sito ufficiale del Milan riporta questa statistica dopo Hellas Verona-Milan, sfida vinta 1-0 dai rossoneri grazie ad una rete di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao: "Contro nessuno il Milan vanta una striscia così aperta di successi con annesso clean sheet in Serie A che contro l'Hellas Verona: 4, come contro Brescia, Crotone, Empoli e Venezia. L'Hellas Verona (11) è solo una delle squadre, insieme al Chievo (13), contro la quale il Milan ha vinto più di 10 match di fila in Serie A".
Questo il tabellino di Hellas Verona-Milan, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A.
HELLAS VERONA-MILAN 0-1
Marcatori: 41’ Rabiot
LE FORMAZIONI
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (dal 21’ Lirola), Akpa Akpro (dal 64’ Al Musrati), Gagliardini (dal 83’ Lovrić), Bernede (dal 83’ Isaac), Belghali; Bradarić (dal 46’ Vermeșan), Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager, Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 63’ Saelemaekers), Fofana (dal 63’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (dal 63’ Gimenez), Pulisic (dal 80’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Ammoniti: 24’ Akpa Akpro, 85’ Al Musrati
Recupero: 2’ 1T, 4’ 2T.
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