MN - A chi si ispira Bartesaghi? Tre i nomi fatti dal rossonero: "Theo, Spinazzola e Palestra"

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Il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di MilanNews.it a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano. Di seguito le sue dichiarazioni.

I tre terzini a cui ti ispiri di più

"Theo Hernandez, che era con me fino a qualche mese fa. Spinazzola ed anche un po' Palestra, perché credo che anche lui sta dimostrando tanto e gli voglio bene".

Le caretteristiche che ruberesti a Palestra?

"L'1 vs 1 e il dribbling".

Pensi di poter ripercorrere quello che ha fatto Theo al Milan?

"Certamente è un sogno, difficile, perché ha dato tanto per la maglia e ha dato molto. Però credo che io sono molto focalizzato sulla mia carriera e su quello che vorrò fare io".