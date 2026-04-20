Bucchioni deluso da Leao: "L'esperimento punta centrale non ha funzionato"

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Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di Massimiliano Allegri ​​​​​​​(e non solo), che ieri tra zona mista e conferenza stampa ha lanciato dei messaggi importanti:

"[...] L’analisi della stagione porta comunque a un obiettivo assoluto: serve un grande centravanti e un centravanti arriverà. Non si può fare altrimenti, tutti i numeri e le statistiche sono impietosi, il Milan senza un uomo-gol, un protagonista in mezzo all’area di rigore, ha buttato via gran parte delle possibilità-scudetto. E l’esperimento Leao punta centrale non ha funzionato. I dirigenti rossoneri hanno confermato ad Allegri che arriverà uno specialista di suo gradimento. I nomi sui quali si lavora, senza escludere sorprese, sono sostanzialmente gli stessi già scritti, da Lewandowski a Retegui, ma c’è un ritorno di fiamma su Vlahovic visto lo stallo con la Juve per un nuovo contratto.Il nome che ovviamente affascina di più nonostante l’età, è quello del bomber polacco. Al Milan è interessato, i contatti sono stati positivi, avere in squadra Modric non è banale, ma il giocatore ha preso tempo, sono tanti i club che lo vogliono e diverse le soluzioni a sua disposizione, anche il Barcellona in extremis gli ha chiesto di restare. Vedremo, ma al Milan un po’ di ottimismo c’è, si continua a lavorare sull’entourage del giocatore [...]".