MN - Serafini sta con Allegri: “Confermo assolutamente Allegri, anche se l’estetica…”

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Tanti i temi emersi in vista della prossima stagione e del mercato estivo che è sempre più vicino: dalla situazione di Leao e di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla questione del centravanti. In merito a tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Serafini. Di seguito un estratto delle sue risposte.

Ti aspettavi di più da Allegri sul piano della qualità del gioco? L’anno prossimo saresti per la sua riconferma o cambieresti la guida tecnica?

“No no confermo assolutamente Allegri. Non ero per niente contento della sua ultima parte milanista dopo lo scudetto del 2011. L’estetica è vero, è pessima, però io mi sono domandato spesso una cosa: perché il Milan che era compatto, unito nel girone d’andata, che non prendeva gol, ogni volta che doveva ripartire si sfilacciava, si allargava e solo nei secondi tempi carburava? Questi non erano ordini di scuderia, se tu ti difendi bene compatto in otto e appena hai la palla non vedi più nessuno… il Milan giocava con Maignan, Tomori, Pavlovic e Gabbia, cento passaggi tra di loro e poi lancio lungo. No, tieni la squadra più corta, compatta e puoi partire in contropiede. Al di là dell’estetica, arrivi da una squadra che è arrivata ottava a trenta punti dal primo posto, l’hai tenuta in corsa virtuale, se non per lo scudetto, a dare fastidio fino a marzo".