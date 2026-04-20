MN - Bartesaghi parla di Allegri: "È stato fondamentale, perché mi ha sempre dato fiducia"

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Il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di MilanNews.it a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto è stato importante per te Allegri?

"È stato fondamentale, importantissimo, lui e il suo staff, perché ho sempre ricevuto tantissima fiducia anche nei periodi in cui ero un po' in difficoltà. Mi ha sempre dato fiducia come me ne ha data la squadra, quindi ne sono molto contento".