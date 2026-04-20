MN - Serafini non ha dubbi: “Finchè va Leao me lo tengo stretto, tanti indolenti passati al Milan”

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Tanti i temi emersi in vista della prossima stagione e del mercato estivo che è sempre più vicino: dalla situazione di Leao e di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla questione del centravanti. In merito a tutto questo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luca Serafini. Di seguito un estratto delle sue risposte.

Su Rafa Leao: "Quest’anno non è stato assecondato neanche da una buona condizione, è rientrato dopo sei giornate, non si è mai ripreso molto bene. Poi si parla di questa indolenza ma io nel Milan di indolenti ne ho visti a dozzine, ti cito Boban su tutti, un po’ Savicevic, un po’ Seedorf. Uno mi risponde ‘si ma sono di un altro livello’, ma San Siro li fischiava uguale e se glielo chiedi te lo confermano. Quindi la risposta è Leao lo fischio, lo insulto ma me lo tengo stretto come un Koala, fino a quando regge. I grossi limiti di Leao sono due: uno che non si è evoluto nei colpi, parte a duecento all’ora palla al piede e va in porta ma non batte le punizioni, i cross li fa sempre uguali, non ha arricchito il suo bagaglio. Il secondo grande limite è che avendo un’esplosività così fisica, quando inizia ad avere trent’anni che scema un po’ la velocità, si ridimensiona, ma finché va io me lo tengo”.