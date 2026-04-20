MN - Bartesaghi suona la carica: "Siamo concentrati su queste partite che mancano. Vogliamo fare il meglio possibile"
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Il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di MilanNews.it a margine della consegna dei premi Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano. Di seguito le sue dichiarazioni.
Ci racconti le motivazioni per questo secondo posto?
"Certo è importantissimo, stiamo facendo una bella stagione ma non basta, perché mancano ancora tante partite, sono tutte fondamentali. Siamo concentrati su queste partite che mancano e vogliamo fare il meglio possibile per portare a casa più punti ma soprattutto raggiungere il nostro obiettivo che è in questo momento la Champions".
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