Adani vota per il binomio Allegri-Milan: "Vorrei continuasse per poter rilanciare quello che ha fatto quest'anno"
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Nel corso del consueto appuntamento con la Domenica Sportiva, l'ex calciatore, oggi opinionista, Daniele Adani ha commentato la sofferta vittoria del Milan a Verona contro l'Hellas, soffermandosi in modo particolare anche sulla questione relativa al futuro di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Non sono d’accordo se si separano Allegri e il Milan e mi piace che abbia detto in conferenza: “Conoscete la mia storia, difficilmente cambio. Sono rimasto tanti anni sulla stessa panchina”. Io vorrei che continuasse per poter rilanciare quello che ha fatto quest’anno. Tanto, poco, però secondo me c’è da andare avanti. E credo che se tu arrivi e costruisci qualcosa non lo puoi buttare per ricominciare”.
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