Viviano sul Milan: "Per come sono andate le altre squadre e per il fatto di essere uscito presto dalla Coppa Italia, la Champions è l'obiettivo minimo"

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L'ex portiere Emiliano Viviano, presente negli studi di Pressing per commentare la 33^ giornata di Serie A, ha detto la sua anche sul Milan di Max Allegri. Ecco le sue parole sui rossoneri: "Per me non si può parlare ovviamente di stagione negativa, ma se in partenza, visto anche come era andata la scorsa stagione, la Champions poteva essere vista come un obiettivo difficile da raggiungere, tenendo conto come sono andate le altre squadre e il fatto che il Milan è stato eliminato presto dalla Coppa Italia, ora lo ritengo un obiettivo quasi minimo".

Dopo il successo contro l'Hellas Verona, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo".