Raimondi avvisa: “Solo in due condizioni Allegri va via dal Milan: ecco quali”

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Nel corso della puntata odierna di Sport Mediaset, Claudio Raimondi ha parlato di Massimiliano Allegri e delle probabilità che ci sono che il tecnico rossonero possa diventare il nuovo ct della nazionale. Queste le sue parole:

"Allegri è consapevole di essere uno dei candidati forti per la panchina della nazionale, l'alternativa principale a Conte. Va detto che Allegri è blindato dal contratto con i rossoneri, contratto fino al 2027 che con un piazzamento Champions viene rinnovato automaticamente al 2028, addirittura con un'opzione fino al 2029. 5,5 milioni e mezzo di ingaggio base più i bonus che possono farlo lievitare fino a 7 milioni di euro".

Cosa potrebbe far precipitare il rapporto tra Allegri e il Milan? "Questo potrebbe precipitare soltanto con due condizioni: la mancata qualificazione in Champions League, quindi un clamoroso quinto posto, perché cambierebbero anche gli investimenti e gli introiti e le forti divergenze sul mercato. Allegri è stato chiaro, già in queste prime riunioni con la dirigenza, chiede giocatori pronti come Modric, Rabiot, giocatori in grado di fare bella figura anche in Champions League".