Mauro: "Il Milan poteva fare di più se Allegri avesse avuto giocatori con le palle"
Massimo Mauro, ex giocatore, intervenuto a Pressing, ha dichiarato sul Milan: "Il raggiungimento della Champions farà alzare il livello di tutto il Milan e lo stesso discorso vale anche per la Juventus. I due club saranno costretto a fare grandi acquisti e quindi Allegri e Spalletti avranno certamente a disposizione due squadre come si deve l'anno prossimo.
Allegri ha capito subito che questa squadra non poteva stare vicino all'Inter e l'ha detto subito. Il Milan poteva fare di più se Allegri avesse avuto giocatori con le palle. Modric è un campione straordinario che però gioca in una squadra che non può lottare per lo scudetto. Non è Modric quello che ti può far fare il salto di qualità, il croato è fantastico, ma servono altri tipi di giocatori come li ha l'Inter".
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