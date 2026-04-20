Malagò in Lega Serie A: al via confronto con i club
(ANSA) - MILANO, 20 APR - Giovanni Malagò è arrivato nella sede della Lega Calcio Serie A per incontrare i presidenti e dirigenti dei club del massimo campionato per valutare la propria candidatura a presidente della Figc verso le elezioni del 22 giugno. L'ex numero uno del Coni ha ricevuto l'appoggio da 19 società di Serie A e si confronterà ora sulle richieste dei club per il programma elettorale. In seguito, Malagò avrà un incontro informale con il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, mentre domani incontrerà il numero uno della Lega Pro Matteo Marani e nei giorno successivi i vertici dell'Assocalciatori e dell'Assoallenatori. (ANSA).
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