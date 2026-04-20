Fatal Milan: i rossoneri la vera "bestia nera" Del Verona: lo dicono i numeri

vedi letture

Un Milan non brillante ma concreto quanto basta, vince 1-0 in casa del Verona grazie alla zampata vincente del solito grande Adrien Rabioto. Tre punti fondamentali per il percorso verso la Champions da parte dei ragazzi di Massimiliano Allegri, tornati alla vittoria dopo due pesanti sconfitte consecutive in Serie A.

NUMERI E DATI POST PARTITA

L'Hellas Verona (11) è solo una delle squadre, insieme al Chievo (13), contro la quale il Milan ha vinto più di 10 match di fila in Serie A. Inoltre, considerando i Top-5 campionati europei, solamente il Napoli (14) ha vinto più gare con un gol di scarto in questa annata rispetto al Milan (13). In particolare, i rossoneri sono quelli che hanno vinto il maggior numero di volte per 1-0 (8).

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo.

Rabiot? Adrien oramai l'ho avuto 3 anni alla Juventus ma lui è arrivato quando io ero andato via. È importante come tutti, ha fatto una partita importante ma era qualche partitina che vagabondava per il campo. Gli ho detto di farsi 90 minuti seri ed ha scelto il momento giusto. La vittoria di oggi ci permette poi di preparare al meglio la partita di domenica prossima contro la Juventus".