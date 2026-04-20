Marchetti estasiato da Modric: "E' quello che corre più di tutti al Milan.."

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Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport ha parlato così di Luka Modric, sempre più leader ed esempio in questo Milan. Un estratto del suo pensiero sul campione croato del Milan:

MARCHETTI ESALTA MODRIC

"Sinceramente? Io così non me lo aspettavo, mi ha colpito, per tutto. Per intensità, per qualità, per la voglia che ci ha messo dal primo minuto in Serie A. Modric è quello che corre di più di tutti al Milan, non era così scontato..".

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"In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo.

Rabiot? Adrien oramai l'ho avuto 3 anni alla Juventus ma lui è arrivato quando io ero andato via. È importante come tutti, ha fatto una partita importante ma era qualche partitina che vagabondava per il campo. Gli ho detto di farsi 90 minuti seri ed ha scelto il momento giusto. La vittoria di oggi ci permette poi di preparare al meglio la partita di domenica prossima contro la Juventus".