Simic dà un indizio sul futuro di Modric: "Sta cercando un appartamento"

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Nel pre partita di Hellas Verona-Milan, sfida valida per la 33esima giornata di Serie A Enilive, l'ex difensore rossonero Dario Simic è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida del Bentegodi e non solo.

Cosa serve al Milan per tornare grande?

“Non si fa in un minuto. Mi dispiace che non ci sia Paolo Maldini: con lui qua sarebbe stato molto più facile”.

Hai premiato Modric in settimana, avete parlato di futuro?

“Ho parlato con Luka, ho visto che è molto felice a Milano e Milanello. Mi ha detto che non ha ancora deciso se rimane un anno o no. Ma ho visto che sta cercando un appartamento. Non so le sue cose familiari”.