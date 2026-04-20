Modric applaude Gabbia: il commento post gara del croato al difensore rossonero

Modric applaude Gabbia: il commento post gara del croato al difensore rossoneroMilanNews.it
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Oggi alle 14:30News
di Niccolò Crespi

Al termine della vittoria del Milan contro il Verona, Luka Modric ha voluto commentare così sotto all'ultimo post Instagram di Matteo Gabbia. Tra i tanti commenti, anche quello del campionato croato per il giovane leader italiano rossonero.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19'st Al Musrati), Gagliardini (38'st Lovrić), Bradarić (1'st Vermeșan); Belghali, Bernede (38'st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager; Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (18'st Saelemaekers), Fofana (18'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (18'st Gimenez), Pulisic (35'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.
Gol: 41' Rabiot (M).
Ammoniti: 24' Akpa Akpro (HV), 84' Al Musrati (HV).