Modric applaude Gabbia: il commento post gara del croato al difensore rossonero
Al termine della vittoria del Milan contro il Verona, Luka Modric ha voluto commentare così sotto all'ultimo post Instagram di Matteo Gabbia. Tra i tanti commenti, anche quello del campionato croato per il giovane leader italiano rossonero.
IL TABELLINO
HELLAS VERONA-MILAN 0-1
HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19'st Al Musrati), Gagliardini (38'st Lovrić), Bradarić (1'st Vermeșan); Belghali, Bernede (38'st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager; Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (18'st Saelemaekers), Fofana (18'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (18'st Gimenez), Pulisic (35'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Gol: 41' Rabiot (M).
Ammoniti: 24' Akpa Akpro (HV), 84' Al Musrati (HV).
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