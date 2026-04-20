Ordine non ha dubbi: "Milan squadra senza attaccanti, se arriverà in Champions sarà quasi un miracolo"

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Presente negli studi di Pressing, Franco Ordine ha parlato così del Milan di Max Allegri che è sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Champions League: "In partenza si poteva definire la Champions League come l'obiettivo minimo del Milan. Ma per come sono andate le cose, e cioè il fatto che il Milan è una squadra che non ha le armi per fare gol, vale a dire gli attaccanti, secondo me alla fine se dovesse arrivare in Champions sarebbe un traguardo quasi miracoloso".

Dopo il successo contro l'Hellas Verona, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo".