Leao sfida fischi e 3-5-2: verso una nuova maglia da titolare, Allegri ci crede

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L'ultima immagine che abbiamo di Rafael Leao è una delle più forti da quando veste la maglia del Milan: il portoghese che esce di corsa al 77° minuto della gara contro l'Udinese, con i rossoneri sotot 0-3, lasciando il posto a Loftus-Cheek sotto una bordata di fischi dei tifosi rossoneri. Un veloce abbraccio di Allegri che prova a consolarlo e poi in panchina dove assisterà mogio alla conclusione della gara. Nonostante questo, nonostante domenica a Verona, molto probabilmente, si tornerà al 3-5-2: il tecnico rossonero crede ancora in Rafa e gli darà una possibilità di riscatto.

Verso la titolarità

Quello che riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina è molto chiaro: Rafael Leao sarà ancora titolare nella prossima gara del Milan. I rossoneri saranno impegnati al Bentegodi contro l'Hellas Verona, fanalino di coda del nostro campionato insieme al Pisa. Con ogni probabilità Allegri metterà subito in soffitta l'esperimento fallito del 4-3-3 e tornerà al 3-5-2. Nonostante Rafa non sia una prima punta, Max ha fiducia nel suo numero 10 e lo schiererà nei due attaccanti, come fatto molto spesso in questa stagione. Il numero 10 rossonero avrà una doppia opportunità di riscatto: rispondere ai fischi e far vedere di saper interpretare anche un altro ruolo. Insieme a lui, continua la rosea, è atteso l'altro grande assente del 2026: Christian Pulisic.

Stagione paradossale

Se riavvolgiamo il nastro della stagione di Rafael Leao, se ne evince un quadro un po' paradossale. Il portoghese non era mai stato criticato in maniera così feroce dai suoi tifosi - e in generale dall'ambiente esterno - eppure numeri alla mano sta facendo una stagione molto interessante dal punto di vista realizzativo. Tutto deve essere commisurato alla condizione fisica, mai veramente al 100% da inizio anno: Leao ha il miglior rapporto gol segnati-minuti giocati. Sono 10 le reti totali in 1686 minuti, in tutte le competizioni: Rafa è il miglior marcatore del Milan. Eppure piovono le critiche perché non segna dal 1° marzo e perché da lui tutti si aspettano sempre molto di più. La domanda è: riuscirà a darlo in queste ultime sei giornate decisive?