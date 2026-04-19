Tragedia Manninger, le parole del suo storico agente

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Il mondo del calcio è ancora sotto shock per l'assurda morte di Alex Manninger, ex portiere di Serie A, Premier League e Bundesliga su tutte. L'austriaco è scomparso all'età di 48 anni, nei pressi di Salisburgo, a causa di un terribile incidente tra la sua macchina e un treno all'altezza di un passaggio a livello senza barriere. Le indagine sulla dinamica sono in corso ma intanto sono in molti che piangono l'ex portiere, raccontato da chi lo ha conosciuto come una persona super positiva e molto risoluta nelle sue convinzioni.

Anche il suo storico agente Franco Granello ha parlato, facendo emergere tutto il suo dolore per la scomparsa di un amico prima che un cliente: "Mi sembra così assurdo. Era meticoloso, preciso, la persona più rigorosa che conoscessi. Abbiamo fatto tantissimi viaggi insieme, chilometri su chilometri, e lo prendevo sempre in giro per quella sua pignoleria. Non riesco ad accettarlo. Quando mi hanno chiamato dall'agenzia non volevo crederci. Ci eravamo visti a Torino qualche mese fa, era venuto a trovare Giorgio Chiellini ed era molto legato anche a Gianluigi Buffon. L'ultima volta ci siamo sentiti pochi giorni fa: gli avevo scritto dopo un'intervista, dicendogli 'sei il numero uno', e lui mi ha risposto 'sempre'. Un ragazzo magnifico, quasi un alieno rispetto a certi ambienti del calcio: puntuale, maniacale, forse anche troppo".