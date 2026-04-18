Ordine: "Il Milan obiettivamente ha viaggiato fino a qualche turno fa ad una velocità sostenuta. Ora calo fisiologico"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Andrea Longoni sul calo del Milan in questa fase della stagione: "Ma guarda secondo me è fisiologico. C'è chi lo ha avuto prima e chi ce l'ha dopo. Il Milan obiettivamente ha viaggiato fino a qualche turno fa ad una velocità sostenuta. Ricorderai sicuramente che nelle partite molto importanti, nel finale delle partite, tirava fuori il meglio, perché sosteneva Allegri che un po' con i cambi, un po' con la condizione fisica migliore rispetto all'avversario c'era la possibilità di incidere sul risultato. Secondo me è un po' fisiologico quindi. Adesso si tratterà non tanto di ricaricare le batterie fisiche ma quelle mentali, perché quello è il deficit più allarmante.

Non è che si può chiamare fuori se non va in Champions, visto che è stato primo e secondo per sei/sette mesi, in questo momento anche lui si deve mettere nel calderone e tirare fuori qualcosa. Da come si sta muovendo, da come reagisce, è molto calmo, molto sereno, attento, colgo una lucidità che probabilmente nella stagione alla Juve alla quale tutti fanno riferimento non aveva. Questo perché quando Galliani lo chiama e lo avverte che Giuntoli aveva preso il portiere del Monza Di Gregorio, lui capisce che sta preparando la Juventus per un altro allenatore e magari va un po' fuori".