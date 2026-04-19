Copa del Rey, Atletico-Madrid-Real Sociedad 2-2 (3-4 d.c.r.): baschi campioni di Spagna!
Una partita a dir poco eccezionale la finale di Copa del Rey viene vinta dal Real Sociedad che sconfigge un Atletico Madrid che arrivava alla partita in pompa magna visto il passaggio del turno in Champions League a discapito del Barcellona. Iniziata alle ore 21, si è arrivati fino ai calci di rigore che hanno incoronato i baschi campioni di Spagna. Nei 90 minuti è 2-2 finita 2-2 la partita, con i Colchoneros che hanno raggiunto il pari al minuto 83 con un eurogol di Julian Alvarez. Ai rigori protagonista assoluto il portiere del Sociedad Marrero.
IL TABELLINO DEL MATCH
ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD 2-2 (3-4 d.c.r)
1' Barrenechea
18' Griezman
45+1' rig. Oyarzabal
83' Alvarez
RIGORI
Sorloth X
Soler V
Alvarez X
Oskarsson X
Nico Gonzalez V
Sucic V
Almada V
Munoz V
Baena V
Marin V
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